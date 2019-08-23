«Квантовый скачок» в дошкольном образовании Орла переносится на октябрь

В этом месяце на базе Дворца пионеров и школьников имени Гагарина заработает детский технопарк «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Технопарк создаётся в рамках национального проекта «Образование». Инициатива обойдётся в 73 миллиона рублей.

Планируется, что получать дополнительное образование по различным направлениям в «Кванториуме» смогут примерно 800 юных орловчан и орловчанок.