«Квантовый скачок» в дошкольном образовании Орла переносится на октябрь
23.08.2019
В этом месяце на базе Дворца пионеров и школьников имени Гагарина заработает детский технопарк «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Технопарк создаётся в рамках национального проекта «Образование». Инициатива обойдётся в 73 миллиона рублей.
Планируется, что получать дополнительное образование по различным направлениям в «Кванториуме» смогут примерно 800 юных орловчан и орловчанок.
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