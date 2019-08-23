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Орел23.08.2019 Пятница 11:56
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  3. «Квантовый скачок» в дошкольном образовании Орла переносится на октябрь

«Квантовый скачок» в дошкольном образовании Орла переносится на октябрь

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23.08.2019

В этом месяце на базе Дворца пионеров и школьников имени Гагарина заработает детский технопарк «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Технопарк создаётся в рамках национального проекта «Образование». Инициатива обойдётся в 73 миллиона рублей.

Планируется, что получать дополнительное образование по различным направлениям в «Кванториуме» смогут примерно 800 юных орловчан и орловчанок.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковнацпроектыобразованиекванториум

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