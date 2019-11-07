Курильщики Орла заплатят 250 тысяч рублей
07.11.2019
Только в Заводском районе Орла за 9 месяцев текущего года полиция зафиксировала 470 фактов курения в запрещенных местах. На данный момент из 250 тысяч рублей штрафов орловцы уплатили 200 тысяч.
Напомним, в России с 2013 года действует закон, запрещающий курить в общественных местах: на территории школ, больниц, остановок, детских площадок и общепита. Нарушителям закона грозит штраф от полутора до трех тысяч рублей.
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