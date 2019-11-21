Куплю-продажу аварийной квартиры признали незаконной
21.11.2019
В Орле суд расторг договор купли-продажи квариры, расположенной в аварийном доме.
Сделка произошла в 2016 году. Женщина заплатила продавцу 2 миллиона 550 тысяч рублей за квартиру в доме по Жилинской, 2. Вскоре выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии.
В следующем году дом официально признали аварийным и подлежащим реконструкции.
Покупательница обратилась в суд. Было установлено, что предыдущая владелица квартиры знала об аварийном состоянии дома, но скрыла данный факт.
В связи с этим договор признали недействительным. Суд взыскал с ответчика положенную сумму и вернул в её собственность злополучную квартиру.
Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
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