«Кубок века» оказался в руках орловчан
02.09.2019
КВН-турнир с таким названием прошёл в Орле 1 сентября. Участниками юмористического «баттла» стали команды из Москвы, Тулы, Армавира (Краснодарский край) и сборная ОГУ имени Тургенева «Такая история». Орловчане, которые являлись хозяевами турнира, стали и его победителями. Одним из гостей в зале стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Амбициозное название встрече присвоили в связи со столетним юбилеем опорного вуза Орловской области, который отмечается в этом году.
28 сентября «Такая история» выступит в полуфинале высшей лиги КВН. Игры пройдут в Москве. «Путёвку» в эту часть турнира команда завоевала в Сочи по итогам ежегодного КВН-фестиваля «КИВИН».
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