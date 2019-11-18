Кубок Орловской области по горному туризму пройдет в Болхове
18.11.2019
В соревнованиях примут участие члены туристских клубов, походных групп, образовательных учреждений, а также все желающие, имеющие специальную спортивную подготовку.
Программа чемпионата предусматривает прохождение дистанции 1 класса для участников 8-13 лет, 2 класса для участников 14-17 лет и дистанции 3 класса для 18 лет и старше. Перемещение участников по дистанции будет осуществляться по маркированным маршрутам. Приобщиться к системе горного туризма можно будет в воскресенье 17 ноября с 10:00.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58452
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