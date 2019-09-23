«Кубок Орла» по карате не смог «улететь» в другой регион
23.09.2019
В масштабном турнире, который проходил в областном центре на выходных, участвовали около 800 человек из 30 регионов России, а также спортсмены из Японии.
Битвы каратистов проходили в спорткомплексе ТМК «ГРИНН».
По сумме всех очков в командном зачёте победила сборная Орловской области.
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