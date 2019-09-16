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КСП поставило диагноз «Орёлоблэнерго»

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16.09.2019

Аудиторы областной Контрольно-счётной палаты считают ситуацию на предприятии нестабильной.

КСП обнародовала итоги проверки деятельности «Орёлоблэнерго» за 2018 год. Специалисты изучили судьбу 932 потраченных миллионов рублей.

Выяснилось, что предприятие сработало с чистой прибылью в 105 миллионов 600 тысяч. Однако КСП отмечает рост кредиторской задолженности и увеличение кредитного портфеля (до 270 миллионов). Из-за финансовых проблем «Орёлобэнерго» неоднократно останавливало операции по расчётным счетам.

Как считают в КСП, это говорит о низкой платёжеспособности АО, а также о риске невыполнения обязательств перед кредиторами. Кроме того, аудиторы недовольны и некоторыми управленческими решениями.

В адрес гендиректора предприятия внесено представление. Результаты проверки направлены в правительство Орловской области, правоохранительные органы, прокуратуру и ФАС.

Теги:Орловская областьКонтрольно-счётная палата

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