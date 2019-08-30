КСП осталась недовольна реконструкцией мценского моста

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила расходование бюджетных средств при проведении реконструкции моста через реку Зуша. Объект находится во Мценске на улице Карла Маркса. Выявлены многочисленные нарушения.

КСП изучило судьбу примерно 100 миллионов бюджетных рублей, потраченных на оплату этих работ. Установлены факты заключения контрактов без проведения торгов и предоставления обеспечения, авансирования подрячиков в стопроцентном размере от лимита бюджетных обязательств (это привело к созданию рисков по невозврату авансовых платежей), несоблюдения сроков выполнения работ, нарушений при приёмке работ и направления претензий и исков, нарушений бухгалтерского учёта.

Информация направлена в правоохранительные органы.

Реконструкция моста через Зушу началась в 2016 году. Первым подрядчиком стала курская компания «Строймост». Однако к 2018 году она выполнила лишь 10% от запланированных работ. Власти расторгли контракт и заключили новый с казанским ООО «РГС» (тем самым, которое занималось ремонтом моста «Дружба» в Орле).