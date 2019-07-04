КСП Орла заявила о законном характере проверки ТПП

Городская Контрольно-счётная палата отметила, что проверка «Трамвайно-троллейбусного предприятия» проводилась в чётком соответствии с законодательством. Однако предприятие имеет право оспорить её результаты в суде. При этом в КСП подчеркнули, что причиной для проведения проверки стало то, что из городского бюджета систематически выделяются субсидии для восстановления платёжеспособности и предупреждения банкротства ТПП.

Ранее городская КСП опубликовала отчёт об убытках и нарушениях, допущенных ТПП в 2018 году и в истекшем периоде 2019 года. Представители «Трамвайно-троллейбусного предприятия» не согласились с результатами проверки и направили свои возражения в прокуратуру.