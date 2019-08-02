КСП Орла выявила в действиях должностных лиц УКХ Орла признаки коррупции

Городская Контрольно-счётная палата опубликовала отчёт о проверке использования бюджетных средств на организацию и содержание мест захоронения в Орле. Исследовался период 2018 года и с января по май 2019 года включительно.

Как выяснилось, за это время городское Управление коммунальным хозяйством заключило 25 соответствующих муниципальных контрактов на общую сумму 13 миллионов 526 тысяч рублей. При этом неэффективные расходы оцениваются в 10 миллионов 964 тысячи 400 рублей, то есть примерно в 80%.

КСП указывает на отсутствие документов, которые подтверждали бы площади дорожек, подлежащих уборке, и площади газонов, подлежащих выкосу, а также площади и количество контейнерных площадок, виды, периодичность и сроки выполнения работ по содержанию кладбищ и другую важную информацию.

Отдельно указывается, что сотрудники КСП, выехав на Лужковское кладбище, выяснили, что здесь в рамках исполнения муниципального контракта не были оказаны услуги по установке 11 контейнеров, а также ограждения контейнерной площадки. Между тем «УКХ неправомерно приняло и оплатило фактически неоказанные услуги на общую сумму 78,65 тысяч рублей, что свидетельствует о наличии в действиях должностных лиц МКУ „УКХ г. Орла“ признаков коррупции».

Итоги проверки направлены прокурору Орловской области, в налоговую службу и мэру Орла.