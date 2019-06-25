КСП Орла сообщила о нарушениях, допущенных в ходе зимней уборки улиц
25.06.2019
Ведомство опубликовало официальный отчёт о проверке.
Как сообщает городская Контрольно-счётная палата, с декабря минувшего по март текущего года улицы и дороги Орла убирались в рамках контракта, заключённого Управлением Коммунального Хозяйства с предприятием «Спецавтобаза». МУП, в свою очередь, привлекал субподрядчиков и организации (по договорам оказания услуг). Необоснованное заключение таких договоров, не предусматривающих вознаграждение за услуги генподряда, нанесло предприятию ущерб в 137,2 тысячи рублей.
Также КСП выяснило факты завышения объёмов выполненных работ, которые указывались в актах, предъявляемых «Спецавтобазой» УКХ. Палата оценила неправомерные расходы бюджета на их оплату в 1 миллион 574,4 тысячи рублей.
Кроме того, КСП сообщает, что «Спецавтобаза», заключая договоры с субподрядчиками и организациями, предусматривала в них виды и стоимость работ, отличные от указанных в собственном муниципальном контракте. Это привело к убыткам предприятия в объёме 2 миллиона 236,7 тысяч рублей.
Дополнительно Контрольно-счётная палата установила, что Управление Коммунальным Хозяйством Орла допустило нарушения при приёмке и оплате работ по ремонту улиц Орла, выполненных в 2016 году, что, в конечном итоге, нанесло ущерб городскому бюджету на общую сумму 26 миллионов 514,1 тысячи рублей.