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  3. КСП Орла рассказала об убытках и нарушениях на «Трамвайно-троллейбусном предприятии»

КСП Орла рассказала об убытках и нарушениях на «Трамвайно-троллейбусном предприятии»

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03.07.2019

Деятельность МУП «ТТП» за 2018 год и истекший период 2019 года проверяла Контрольно-счётная палата города Орла совместно с Контрольно-счётной палатой Орловской области.

В опубликованном отчёте отмечается, что убыток предприятия с 2016 по 2018 годы включительно увеличился в 8 раз и на 1 января 2019 составил 68,4 миллиона рублей. Причиной тому является снижение количества пассажиров и рост себестоимости услуг. При этом наибольшие расходы приходятся на выплату заработной платы (48,2%) и оплату потребляемой электроэнергии (25,5%).

В КСП отметили, что штатное расписание предприятия в ряде моментов не имеет экономических обоснований. У МУПа имеются кредиторская задолженность и задолженность по оплате труда. При этом «ТТП» допускает неэффективные и неправомерные расходы, в том числе по выплате премий и вознаграждений отдельным сотрудникам.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру и УФАС, отчёт о его результатах — мэру города Орла.

Теги:ОрёлОрловская область

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