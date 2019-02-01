КСП обнаружило неэффективное и неправомерное использование средств в Управлении Коммунальным Хозяйством Орла

Речь идёт о нарушениях на общую сумму примерно 75 миллионов рублей. Их выявили в ходе проверки, проведённой городской Контрольно-счётной палатой за период 2017 года и за период с января по октябрь 2018 года.

В частности, КСП установила факты оплаты некачественной проектной документации, работ, проведённых не в полном объеме, а также с непроверенным качеством, ямочного ремонта с заниженным гарантийным сроком. Также Управление не взыскивало авансы по невыполненным контрактам, пени, штрафы за несвоевременное и неполное выполнение работ.

Представления для принятия мер направлены в администрацию Орла. Также материалы проверки получат прокуратура и ФАС.