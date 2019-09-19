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Крупный автопроизводитель из Китая может открыть предприятие на Орловщине

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19.09.2019

В столице КНР прошли важные переговоры об экономическом сотрудничестве между Россией, Китаем и Израилем. В них приняли участие российские представители, делегаты от крупнейших китайских компаний и посол Израиля в КНР и Монголии Цви Хейфец.

Одной из тем деловой встречи стало расширение присутствия китайских корпораций в Орловской области. Компания King Long, которая занимается выпуском автобусов и фургонов, рассматривает возможность открытия своего производства на Орловщине.

Также компания Zctd сообщила о планах по строительству на территории Орловской области логистического центра. Китайская государственная инженерно-строительная корпорация заинтересована в развитии девелоперских проектов в нашем регионе.

Израиль предложил Орловской области трёхстороннее сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в рамках которого будут использоваться территории Орловщины, инвестиции из Израиля и рынок сбыта в Китае.

Кроме того, достигнута договорённость об открытии в КНР официального представительства Орловской области.

Теги:Орловская областьКитайская Народная Республика

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