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Орел28.06.2019 Пятница 12:59
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Крупную партию тяжёлых наркотиков изъяли в Орле

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28.06.2019

Также полиция задержала подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Это гражданин одной из соседних с Россией стран 1991 года рождения. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

В полицию поступила информация о запланированном преступлении. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали мужчину на Карачевском шоссе Орла в момент, когда он поместил в тайник подозрительный пакет. В нём находились 180 свёртков с комковатым веществом бежевого цвета.

Экспертиза установила, что это — героин общей массой около 420 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом.

Теги:ОрёлОрловская область

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