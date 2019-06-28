Крупную партию тяжёлых наркотиков изъяли в Орле

Также полиция задержала подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Это гражданин одной из соседних с Россией стран 1991 года рождения. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

В полицию поступила информация о запланированном преступлении. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали мужчину на Карачевском шоссе Орла в момент, когда он поместил в тайник подозрительный пакет. В нём находились 180 свёртков с комковатым веществом бежевого цвета.

Экспертиза установила, что это — героин общей массой около 420 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом.