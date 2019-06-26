«Кровная месть» обошлась орловчанину в 12 лет лишения свободы

Орловский областной суд рассмотрел дело орловчанина, приговорённого к 12 годам колонии особого режима, и оставил приговор первой инстанции без изменения.

Ранее мужчину несколько раз признавали виновным в уголовных преступлениях. Новое он совершил в ноябре 2018 года.

Орловчанин пришёл в гости к своему отцу, который снимал квартиру вместе с приятелем. Выяснилось, что отец находится в нетрезвом состоянии, а на его лице есть свежие повреждения. Сын решил, что тот подрался с соседом, и захотел отомстить. Орловчанин избил приятеля отца и покинул квартиру. Вскоре в результате полученных травм мужчина скончался.