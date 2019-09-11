Красный мост Орла ожидает прекрасное будущее
11.09.2019
Документацию на реконструкцию объекта в третий раз направили на проверку в «Орёлгосэкспертизу».
Ранее проект и смета дважды возвращались в мэрию Орла в связи с выявлением различных недостатков. Все они были устранены. Об этом рассказал первый замглавы администрации Орла Олег Минкин.
В любом случае, реконструкция Красного моста начнётся не раньше, чем завершится ремонт моста «Дружбы».
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