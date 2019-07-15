«Красное & Белое» заплатит штраф за нарушение «антитабачного закона»
15.07.2019
19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Орловской области по иску регионального Управления Роспотребнадзора к ООО «Альфа Владимир», входящему в состав сети «Красное & Белое».
Роспотребнадзор выписал ООО штраф за нарушение «антитабачного закона». Оказалось, что в одном из магазинов торговля табачными изделиями велась на расстоянии менее чем 100 метров от Центра дополнительного образования «Формула успеха». Размер штрафа составил 31 тысячу рублей.
Попытка оспорить штраф окончилась неудачей.
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