«Красное & Белое» заплатит штраф за нарушение «антитабачного закона»

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Орловской области по иску регионального Управления Роспотребнадзора к ООО «Альфа Владимир», входящему в состав сети «Красное & Белое».

Роспотребнадзор выписал ООО штраф за нарушение «антитабачного закона». Оказалось, что в одном из магазинов торговля табачными изделиями велась на расстоянии менее чем 100 метров от Центра дополнительного образования «Формула успеха». Размер штрафа составил 31 тысячу рублей.

Попытка оспорить штраф окончилась неудачей.