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  3. «Красное & Белое» заплатит штраф за нарушение «антитабачного закона»

«Красное & Белое» заплатит штраф за нарушение «антитабачного закона»

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15.07.2019

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Орловской области по иску регионального Управления Роспотребнадзора к ООО «Альфа Владимир», входящему в состав сети «Красное Белое».

Роспотребнадзор выписал ООО штраф за нарушение «антитабачного закона». Оказалось, что в одном из магазинов торговля табачными изделиями велась на расстоянии менее чем 100 метров от Центра дополнительного образования «Формула успеха». Размер штрафа составил 31 тысячу рублей.

Попытка оспорить штраф окончилась неудачей.

Теги:ОрёлОрловская область

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