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Краснодарские розы не прошли проверку орловского Россельхознадзора

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05.06.2019

Сотрудники ведомства нагрянули с проверкой на рынок в Ливнах и выявили нарушения. Было установлено, что физические лица завезли из Краснодарского края на территорию нашего региона саженцы роз и плодовых культур без карантинного сертификата, подтверждающего безопасность посадочного материала.

Невыполнение требований действующего законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории Орловской области карантинных объектов, — пояснили в пресс-службе ведомства. Нарушителей оштрафовали.

Теги:ОрёлОрловская Областьроссельхознадзор

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