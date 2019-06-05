Краснодарские розы не прошли проверку орловского Россельхознадзора

Сотрудники ведомства нагрянули с проверкой на рынок в Ливнах и выявили нарушения. Было установлено, что физические лица завезли из Краснодарского края на территорию нашего региона саженцы роз и плодовых культур без карантинного сертификата, подтверждающего безопасность посадочного материала.

Невыполнение требований действующего законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории Орловской области карантинных объектов, — пояснили в пресс-службе ведомства. Нарушителей оштрафовали.