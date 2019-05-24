Кран, необходимый для ремонта моста Дружбы, смонтируют до 1 июня
24.05.2019
К настоящему моменту спецтехника доставлена на мост. Об этом сообщает мэрия.
Консольно-шлюзовый кран нужен для работ по замене отдельных балок моста.
Ремонтом объекта занимается ООО «Газораспределительные сети».
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