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Орел24.05.2019 Пятница 18:17
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  3. Кран, необходимый для ремонта моста Дружбы, смонтируют до 1 июня

Кран, необходимый для ремонта моста Дружбы, смонтируют до 1 июня

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24.05.2019

К настоящему моменту спецтехника доставлена на мост. Об этом сообщает мэрия.

Консольно-шлюзовый кран нужен для работ по замене отдельных балок моста.

Ремонтом объекта занимается ООО «Газораспределительные сети».

Теги:ОрёлОрловская область

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