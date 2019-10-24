Корпорацию «ГРИНН» обязали выплатить 20 тысяч долларов за «Свинку Пеппу»
24.10.2019
Такое решение вынес Арбитражный суд Воронежской области.
Иск к корпорации подала компания из Великобритании Entertainment One UK Limited. «ГРИНН» обвинили в нарушении исключительных прав на товарный знак «Свинка Пеппа».
Выплатить компенсацию нужно в рублях по текущему курсу Центробанка РФ. Также «ГРИНН» обязали возместить британской компании судебные издержки и расходы на государственную пошлину (на 27 с половиной тысяч рублей).
Впрочем, у корпорации есть ещё месяц, чтобы обжаловать это судебное решение в вышестоящей инстанции.
«ГРИНН» владеет сетью гипермаркетов «Линия», расположенных, в том числе, и в Орловской области.
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