Коровина отправили в колонию строгого режима

Областной суд приговорил жителя Свердловского района к семи годам «строгача» за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме того, орловчанин выплатит двум родственникам погибшего по 900 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Преступление случилось в 2015 году в посёлке Морозовский. Коровин и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили побороться. Противник Коровина оказался сильнее, он повалил соперника на землю и сел на его грудь, однако больше не предпринимал никаких действий и не высказывал угроз.

Коровин, лёжа на земле, вытащил раскладной нож и нанёс «супостату» один удар в живот. Пострадавший скончался на месте.

Разбирательство по делу длилось так долго, что сроки давности истекли, и суд вынес решение о прекращении уголовного преследования. Однако родственники погибшего успешно обжаловали это постановление в областном суде.

Сам Коровин свою вину так и не признал.