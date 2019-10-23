Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.10.2019 Среда 13:53
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Контролёры и надзиратели» впервые сами отчитались перед орловским бизнесом

«Контролёры и надзиратели» впервые сами отчитались перед орловским бизнесом

Версия для печати

23.10.2019

В Орле состоялся первый «Единый день отчетности» контрольно-надзорных органов перед предпринимательским сообществом.

В мероприятии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, а также другие представители власти. На встрече присутствовали и многочисленные представители орловского бизнеса.

С докладами перед участниками мероприятия выступили руководители органов, которые занимаются контрольной и надзорной деятельностью.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57938

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.10.2019

СМИ сообщили о прекращении дела, возбуждённого в отношении гендиректора «Ливенского мяса»

23.10.2019

В Орле ищут свидетелей столкновения «Форда» и «Кавасаки»

23.10.2019

В Орловской области оживилась оптовая торговля

1
23.10.2019

Владимир Легойда расскажет орловчанам о православии и культуре

23.10.2019

На орловском заводе произошёл пожар

$ USD63.7997(+0.17)24.10
€ EUR70.9644(+0.04)24.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online