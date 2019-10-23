«Контролёры и надзиратели» впервые сами отчитались перед орловским бизнесом
23.10.2019
В Орле состоялся первый «Единый день отчетности» контрольно-надзорных органов перед предпринимательским сообществом.
В мероприятии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, а также другие представители власти. На встрече присутствовали и многочисленные представители орловского бизнеса.
С докладами перед участниками мероприятия выступили руководители органов, которые занимаются контрольной и надзорной деятельностью.
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