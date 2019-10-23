«Контролёры и надзиратели» впервые сами отчитались перед орловским бизнесом

В Орле состоялся первый «Единый день отчетности» контрольно-надзорных органов перед предпринимательским сообществом.

В мероприятии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, а также другие представители власти. На встрече присутствовали и многочисленные представители орловского бизнеса.

С докладами перед участниками мероприятия выступили руководители органов, которые занимаются контрольной и надзорной деятельностью.