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  3. Контрольно-счётная палата выявила в «Орловском техническом колледже» нарушения на 3,8 миллиона рублей

Контрольно-счётная палата выявила в «Орловском техническом колледже» нарушения на 3,8 миллиона рублей

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13.06.2019

О результатах проверки объявили на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов.

Как сообщает портал «Орловские новости», КСП установила, что колледж нарушил условия Договора государственного задания на предоставление госуслуг в 2018 году, также выявлены неправомерные и неэффективные расходы и искажение бухгалтерской отчётности. Также учреждение допустило нарушения в закупочной деятельности.

Руководитель колледжа Николай Коробецкий, выступая на заседании комитета, пояснил, что практически все выявленные нарушения к настоящему моменту устранены.

Теги:ОрёлОрловская область

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