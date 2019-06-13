Контрольно-счётная палата выявила в «Орловском техническом колледже» нарушения на 3,8 миллиона рублей
13.06.2019
О результатах проверки объявили на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов.
Как сообщает портал «Орловские новости», КСП установила, что колледж нарушил условия Договора государственного задания на предоставление госуслуг в 2018 году, также выявлены неправомерные и неэффективные расходы и искажение бухгалтерской отчётности. Также учреждение допустило нарушения в закупочной деятельности.
Руководитель колледжа Николай Коробецкий, выступая на заседании комитета, пояснил, что практически все выявленные нарушения к настоящему моменту устранены.
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