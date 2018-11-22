Контрольно-счётная палата нашла в «Бюро технической инвентаризации» многомиллионные нарушения

Об этом стало известно на заседании комитета Областного совета народных депутатов по экономической политике.

В ходе проверки бюджетного учреждения «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» КСП установила нарушения на общую сумму 14 207, 2 тысячи рублей. В учреждении имели место необоснованные расходы по заработной плате, нарушения бухгалтерского учёта, а также нарушения порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций. Также установлены случаи необоснованных выплат при увольнении сотрудников.

Копия отчёта о результатах проверки направлена в прокуратуру Орловской области.