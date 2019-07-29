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«Конная» фотовыставка откроется в Орле

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29.07.2019

Экспозицию под названием «Вязки — верхом к мечте» составят работы профессионального фотохудожника, преподавателя детского фотоцентра «Ракурс» Натальи Сокольской. Все снимки посвящены повседневной жизни орловского конно-спортивного клуба «Вязки».

Торжественное открытие выставки состоится в Орловском краеведческом музее 1 августа в 16 часов.

Теги:ОрёлОрловская область

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