«Конная» фотовыставка откроется в Орле
29.07.2019
Экспозицию под названием «Вязки — верхом к мечте» составят работы профессионального фотохудожника, преподавателя детского фотоцентра «Ракурс» Натальи Сокольской. Все снимки посвящены повседневной жизни орловского конно-спортивного клуба «Вязки».
Торжественное открытие выставки состоится в Орловском краеведческом музее 1 августа в 16 часов.
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