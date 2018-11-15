Конкурс «Молодые кадры Орловщины» проведут и в следующем году
15.11.2018
Сегодня в ходе делового завтрака с молодыми предпринимателями об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
В этом году конкурс проводился в первый раз по инициативе Андрея Клычкова. Конечная цель проекта — создать реальный социальный лифт для активных и перспективных орловцев. Победители конкурса получат возможность работать на госслужбе, а также на крупных предприятиях области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50602
Другие новости раздела
15.11.2018
Сегодня гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев
$ USD66.6159(-1.38)16.11
€ EUR75.5358(-1.22)16.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?