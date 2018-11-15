Конкурс «Молодые кадры Орловщины» проведут и в следующем году

Сегодня в ходе делового завтрака с молодыми предпринимателями об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В этом году конкурс проводился в первый раз по инициативе Андрея Клычкова. Конечная цель проекта — создать реальный социальный лифт для активных и перспективных орловцев. Победители конкурса получат возможность работать на госслужбе, а также на крупных предприятиях области.