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Орел15.11.2018 Четверг 17:33
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Конкурс «Молодые кадры Орловщины» проведут и в следующем году

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15.11.2018

Сегодня в ходе делового завтрака с молодыми предпринимателями об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В этом году конкурс проводился в первый раз по инициативе Андрея Клычкова. Конечная цель проекта — создать реальный социальный лифт для активных и перспективных орловцев. Победители конкурса получат возможность работать на госслужбе, а также на крупных предприятиях области.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычков

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