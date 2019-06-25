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Конфликт орловчан закончился избиением и уголовным делом

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25.06.2019

Инцидент произошёл в Северном районе Орла. Конфликт между двумя мужчинами закончился тем, что один нанёс другому (1996 года рождения) телесные повреждения и причинил тяжкий вред его здоровью. Затем нападавший скрылся.

После оперативных мероприятий полиция установила личность и местонахождение подозреваемого. В беседе с сотрудниками МВД мужчина 1998 года рождения признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Такую информацию сообщает Управление МВД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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