Конфликт орловчан закончился избиением и уголовным делом

Инцидент произошёл в Северном районе Орла. Конфликт между двумя мужчинами закончился тем, что один нанёс другому (1996 года рождения) телесные повреждения и причинил тяжкий вред его здоровью. Затем нападавший скрылся.

После оперативных мероприятий полиция установила личность и местонахождение подозреваемого. В беседе с сотрудниками МВД мужчина 1998 года рождения признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Такую информацию сообщает Управление МВД по Орловской области.