Конечной остановкой орловского автобусного маршрута №421 стало придорожное дерево

Маршрутная «газель» попала в ДТП на трассе «Калуга-Орёл». Автобус обслуживал маршрут № 421 «Мезенка — Телецентр».

Как сообщает Управление ГИБДД, авария случилась 27 августа в 10:50 на 205 километре дороги. Водитель (мужчина 1975 года рождения), следуя со стороны Орла в сторону Болхова, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди легковым автомобилем Peugeot 407. После этого «газель» налетела на дерево.

Пострадал один человек — пассажирка автобуса 1976 года рождения. Однако госпитализация ей не понадобилась. Врачи назначили пострадавшей амбулаторное лечение.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области