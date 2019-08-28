Конечной остановкой орловского автобусного маршрута №421 стало придорожное дерево
28.08.2019
Маршрутная «газель» попала в ДТП на трассе «Калуга-Орёл». Автобус обслуживал маршрут № 421 «Мезенка — Телецентр».
Как сообщает Управление ГИБДД, авария случилась 27 августа в 10:50 на 205 километре дороги. Водитель (мужчина 1975 года рождения), следуя со стороны Орла в сторону Болхова, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди легковым автомобилем Peugeot 407. После этого «газель» налетела на дерево.
Пострадал один человек — пассажирка автобуса 1976 года рождения. Однако госпитализация ей не понадобилась. Врачи назначили пострадавшей амбулаторное лечение.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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