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Орел28.08.2019 Среда 16:28
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  3. Конечной остановкой орловского автобусного маршрута №421 стало придорожное дерево

Конечной остановкой орловского автобусного маршрута №421 стало придорожное дерево

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28.08.2019

Маршрутная «газель» попала в ДТП на трассе «Калуга-Орёл». Автобус обслуживал маршрут № 421 «Мезенка — Телецентр».

Как сообщает Управление ГИБДД, авария случилась 27 августа в 10:50 на 205 километре дороги. Водитель (мужчина 1975 года рождения), следуя со стороны Орла в сторону Болхова, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди легковым автомобилем Peugeot 407. После этого «газель» налетела на дерево.

Пострадал один человек — пассажирка автобуса 1976 года рождения. Однако госпитализация ей не понадобилась. Врачи назначили пострадавшей амбулаторное лечение.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская областьГИБДДДТПавариягазелиавтобусыобщественный транспорт

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