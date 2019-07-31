«Братья-сказочники» будут выступать перед орловчанами не менее часа

Речь идёт о концерте группы «Братья Грим», который состоится в Орле на площади Ленина 5 августа и станет главным событием Дня города.

Аукцион на право предоставления услуги по организации мероприятия размещён на сайте госзакупок.

Часовое выступление обойдётся в сумму до 567 тысяч рублей. Это начальная (максимальная) цена контракта. В неё включены все расходы — гонорар, стоимость проезда в оба конца, проживания и питания. Кроме того, подрядчик должен будет выполнить все требования бытового и технического райдера группы.

Концерт состоится в 20:40 и завершится салютом.