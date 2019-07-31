«Братья-сказочники» будут выступать перед орловчанами не менее часа
31.07.2019
Речь идёт о концерте группы «Братья Грим», который состоится в Орле на площади Ленина 5 августа и станет главным событием Дня города.
Аукцион на право предоставления услуги по организации мероприятия размещён на сайте госзакупок.
Часовое выступление обойдётся в сумму до 567 тысяч рублей. Это начальная (максимальная) цена контракта. В неё включены все расходы — гонорар, стоимость проезда в оба конца, проживания и питания. Кроме того, подрядчик должен будет выполнить все требования бытового и технического райдера группы.
Концерт состоится в 20:40 и завершится салютом.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56330
Другие новости раздела
31.07.2019
На главной улице Орла обустроят тротуары
31.07.2019
Орловских пчёл спасёт ГЛОНАСС
$ USD63.3791(-0.14)31.07
€ EUR70.598(-0.04)31.07
Наш опрос
Ваше отношение к религии?