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Орел31.07.2019 Среда 13:20
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  3. «Братья-сказочники» будут выступать перед орловчанами не менее часа

«Братья-сказочники» будут выступать перед орловчанами не менее часа

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31.07.2019

Речь идёт о концерте группы «Братья Грим», который состоится в Орле на площади Ленина 5 августа и станет главным событием Дня города.

Аукцион на право предоставления услуги по организации мероприятия размещён на сайте госзакупок.

Часовое выступление обойдётся в сумму до 567 тысяч рублей. Это начальная (максимальная) цена контракта. В неё включены все расходы — гонорар, стоимость проезда в оба конца, проживания и питания. Кроме того, подрядчик должен будет выполнить все требования бытового и технического райдера группы.

Концерт состоится в 20:40 и завершится салютом.

Теги:ОрёлОрловская область

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