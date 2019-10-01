Комплекс по сбору и утилизации свалочного газа построят в Орле

Правительство Орловской области передало компании «ЭкоСити» право на заключение договора аренды двух земельных участков без проведения торгов. Земля расположена в Орле на Итальянской улице (на территории мусорного полигона). Участки относятся к соответствующей категории и предназначены под полигоны отходов производства и потребления (твёрдых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов).

Площадь участков составляет 98 437,85 квадратных метра и 17 515 квадратных метра.

Земля передаётся компании для реализации инвестиционного проекта «Рекультивация бывшего полигона ТБО и ПО г. Орла и строительство комплекса по сбору и утилизации свалочного газа».