Комплекс по сбору и утилизации свалочного газа построят в Орле
01.10.2019
Правительство Орловской области передало компании «ЭкоСити» право на заключение договора аренды двух земельных участков без проведения торгов. Земля расположена в Орле на Итальянской улице (на территории мусорного полигона). Участки относятся к соответствующей категории и предназначены под полигоны отходов производства и потребления (твёрдых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов).
Площадь участков составляет 98 437,85 квадратных метра и 17 515 квадратных метра.
Земля передаётся компании для реализации инвестиционного проекта «Рекультивация бывшего полигона ТБО и ПО г. Орла и строительство комплекса по сбору и утилизации свалочного газа».
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