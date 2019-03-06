Компания, которая занималась ремонтом моста в Орловской области, не вернула заказчику демонтированные металлоконструкции
06.03.2019
Речь идёт о ремонте моста через реку Сосну в Ливенском районе в слободе Беломестной. Об этом информирует «Уездный город Ливны».
Подрядчик вернул заказчику (администрации Ливен) лишь около 25% старых металлоконструкций моста. Между тем, по условиям заключённого контракта компания должна была либо отдать полностью сам металл, либо сдать его в пункт приёма и возвратить государству все вырученные таким образом средства.
В итоге дело дошло до Арбитражного суда. Мэрия обратилась в арбитраж с требованием вернуть ей стоимость невозвращённых металлоконструкций.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53278
Другие новости раздела
06.03.2019
В этом году на реализацию нацпроектов в Орловской области израсходуют 3 миллиарда 74 миллиона рублей
$ USD65.800406.03
€ EUR74.5058(-0.24)06.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?