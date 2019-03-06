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Орел06.03.2019 Среда 12:17
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  3. Компания, которая занималась ремонтом моста в Орловской области, не вернула заказчику демонтированные металлоконструкции

Компания, которая занималась ремонтом моста в Орловской области, не вернула заказчику демонтированные металлоконструкции

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06.03.2019

Речь идёт о ремонте моста через реку Сосну в Ливенском районе в слободе Беломестной. Об этом информирует «Уездный город Ливны».

Подрядчик вернул заказчику (администрации Ливен) лишь около 25% старых металлоконструкций моста. Между тем, по условиям заключённого контракта компания должна была либо отдать полностью сам металл, либо сдать его в пункт приёма и возвратить государству все вырученные таким образом средства.

В итоге дело дошло до Арбитражного суда. Мэрия обратилась в арбитраж с требованием вернуть ей стоимость невозвращённых металлоконструкций.

Теги:ОрёлОрловская область

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