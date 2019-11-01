Коммерческий директор основного акционера ПАО «Орёлстрой» надеется, что губернатор продлит программу по субсидированию ипотечной ставки

Андрей Клычков огласит послание 6 ноября. Телеканал «Первый областной» будет транслировать обращение в прямом эфире.

О своих ожиданиях рассказал Коммерческий директор строительной корпорации «ОДСК» (основного акционера строительного холдинга ПАО «Орёлстрой») Андрей Урванов.

Он напомнил, что «Орёлстрой» активно участвует в формировании городской среды в областном центре. Компания целенаправленно занимается созданием новых проектов и целых жилых микрорайонов и комплексно подходит к решению этой проблемы.

«Орёлстрой» возводит микрорайоны с современными детскими площадками и спортивными сооружениями. Совсем недавно в Орле открылся первый скейт-парк, в ближайшем будущем введут в эксплуатацию два детских сада в микрорайонах Болховский и Зареченский.

«Когда говорят о доступности жилья, подразумевают доступные способы его приобретения. И как раз ипотека позволяет доступно и легко его приобрести. Благодаря программе по субсидированию, ставка сейчас составляет 5,8%. Спрос на квартиры в холдинге увеличился. С началом действия данной программы мы, как застройщики, стали отмечать увеличение спроса на жильё. Надеемся, что программа будет действовать и в следующем году. Она позволит строить больше, удовлетворяя спрос на квадратные метры. Надеемся, что в ходе Инвестиционного послания губернатор Андрей Клычков подтвердит наши ожидания», — рассказал Урванов.

Также он напомнил, что в рамках федеральных программ «Орёлстрой» передал государству 31 квартиру для сирот и выделил 17 квартир для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В настоящее время компания активно разрабатывает проекты, которые позволят более комфортно переселять граждан в удобные востребованные планировки.

«Мы обратились к городу и области с предложением предоставить площадки для строительства таких домов. Мы расширяем присутствие за счёт участия в федеральных программах, строя для сирот и переселения», — пояснил Андрей Урванов.