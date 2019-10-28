«Командиры» Орла встретились с командиром «Орла»
28.10.2019
В администрации областного центра состоялась встреча городских руководителей с командиром и офицерами атомного подводного крейсера «Орёл». Гостей принимали глава администрации города Андрей Муромский и мэр Василий Новиков.
Подводный крейсер спущен на воду в 1992 году и носит название «Орёл» с 1993 года. Примерно с этого же времени развиваются дружеские и партнёрские отношения между командой судна и властями Орла.
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