Команда из Орла впервые выступила в Высшей лиге КВН
01.03.2019
Выступление команды ОГУ имени Тургенева «Такая история» в этапе 1/8 финала состоялось 28 февраля.
Орловчане заняли четвёртое место.
В своём обращении к орловским болельщикам в официальной группе команды «Такая история» «Вконтакте» члены коллектива юмористов поблагодарили их за поддержку и отметили, что они «забили всех болельщиков из других регионов».
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