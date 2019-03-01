Команда из Орла впервые выступила в Высшей лиге КВН

Выступление команды ОГУ имени Тургенева «Такая история» в этапе 1/8 финала состоялось 28 февраля.

Орловчане заняли четвёртое место.

В своём обращении к орловским болельщикам в официальной группе команды «Такая история» «Вконтакте» члены коллектива юмористов поблагодарили их за поддержку и отметили, что они «забили всех болельщиков из других регионов».