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Орел01.03.2019 Пятница 14:13
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Команда из Орла впервые выступила в Высшей лиге КВН

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01.03.2019

Выступление команды ОГУ имени Тургенева «Такая история» в этапе 1/8 финала состоялось 28 февраля.

Орловчане заняли четвёртое место.

В своём обращении к орловским болельщикам в официальной группе команды «Такая история» «Вконтакте» члены коллектива юмористов поблагодарили их за поддержку и отметили, что они «забили всех болельщиков из других регионов».

Теги:ОрёлОрловская область

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