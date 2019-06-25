Колбасу в Ливнах выпускать пока не будут

ООО «Агролидер», которое выпускало данный вид продукции, объявило о прекращении своей деятельности. Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».

Уточняется, что причиной стали разногласия с арендодателем. Однако руководство «Агролидера» прорабатывает варианты построение колбасного модуля и возобновления производства в другом месте (уже не в Ливнах, а в Ливенском районе).

Также ООО планирует сохранить и коллектив предприятия.