Колбасу в Ливнах выпускать пока не будут
25.06.2019
ООО «Агролидер», которое выпускало данный вид продукции, объявило о прекращении своей деятельности. Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».
Уточняется, что причиной стали разногласия с арендодателем. Однако руководство «Агролидера» прорабатывает варианты построение колбасного модуля и возобновления производства в другом месте (уже не в Ливнах, а в Ливенском районе).
Также ООО планирует сохранить и коллектив предприятия.
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