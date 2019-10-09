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Орел09.10.2019 Среда 13:42
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Клычков рассказал о встрече с Собяниным

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09.10.2019

Губернатор Орловской области встретился с мэром Москвы. Встреча прошла в российской столице 8 октября.

Как рассказал сам Андрей Клычков, встреча была посвящена вопросам сотрудничества Москвы и Орловщины по таким направлениям, как «благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, поддержка промышленности, повышение качества здравоохранения, образования и социального обеспечения».

«Совместные проекты будем реализовывать и дальше в соответствии с достигнутыми договоренностями», — отметил орловский губернатор.

Кроме того, в этот же день состоялась встреча Андрея Клычкова с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым. На ней стороны обсудили социально-экономическое положение нашего региона и дальнейшие направления его развития.

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