Клычков презентовал Орловщину Чехии в Москве

Презентация инвестиционного потенциала Орловской области состоялась в посольстве Чешской Республики в Российской Федерации.

В мероприятии участвовали губернатор Орловщины Андрей Клычков, посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька и Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан.

Пресс-служба губернатора сообщает о позитивных тенденциях в экономических взаимоотношениях европейской страны и нашего региона. Растёт внешнеторговый оборот (за первые три квартала текущего года он составил 5 миллионов 300 тысяч долларов, что превышает тот же показатель за аналогичный период минувшего года в два раза).

Орловщина экспортировала в Чехию химические нити, керамические изделия, изделия из черных металлов, механические устройства, оптические инструменты, холодильное и морозильное оборудование.