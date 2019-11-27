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Клычков презентовал Орловщину Чехии в Москве

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27.11.2019

Презентация инвестиционного потенциала Орловской области состоялась в посольстве Чешской Республики в Российской Федерации.

В мероприятии участвовали губернатор Орловщины Андрей Клычков, посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька и Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан.

Пресс-служба губернатора сообщает о позитивных тенденциях в экономических взаимоотношениях европейской страны и нашего региона. Растёт внешнеторговый оборот (за первые три квартала текущего года он составил 5 миллионов 300 тысяч долларов, что превышает тот же показатель за аналогичный период минувшего года в два раза).

Орловщина экспортировала в Чехию химические нити, керамические изделия, изделия из черных металлов, механические устройства, оптические инструменты, холодильное и морозильное оборудование.

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