Клычков поздравил Трояновского с чемпионством

Состоялась встреча губернатора Орловской области и известного спортсмена, который 15 ноября завоевал пояс чемпиона Евразийской федерации профессионального бокса.

Андрей Клычков отметил, что победа Эдуарда Трояновского «в очередной раз доказывает, что в Орловской области живут и работают талантливые люди».

Со своей стороны, спортсмен заявил: «Я уже двадцать лет на ринге и каждый раз стараюсь сделать максимально возможное для того, чтобы победить, чтобы флаг страны и моей малой родины победно развевался в разных странах и городах».