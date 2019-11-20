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Клычков поздравил Трояновского с чемпионством

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20.11.2019

Состоялась встреча губернатора Орловской области и известного спортсмена, который 15 ноября завоевал пояс чемпиона Евразийской федерации профессионального бокса.

Андрей Клычков отметил, что победа Эдуарда Трояновского «в очередной раз доказывает, что в Орловской области живут и работают талантливые люди».

Со своей стороны, спортсмен заявил: «Я уже двадцать лет на ринге и каждый раз стараюсь сделать максимально возможное для того, чтобы победить, чтобы флаг страны и моей малой родины победно развевался в разных странах и городах».

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