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Клещи продолжают атаковать орловцев

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28.05.2019

По данным на 23 мая к медикам по поводу укусов клещей обратились 484 жителя региона. Об этом сообщает орловское управление Роспотребнадзора.

Среди укушенных — 148 детей. В целом, число обращений пока остается на уровне среднемноголетних данных. По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 14,5%. Заболеваний, передающихся с укусом, на территории области не зарегистрировано.

Теги:ОрёлОрловская Областьклещи

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