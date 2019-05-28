Клещи продолжают атаковать орловцев
28.05.2019
По данным на 23 мая к медикам по поводу укусов клещей обратились 484 жителя региона. Об этом сообщает орловское управление Роспотребнадзора.
Среди укушенных — 148 детей. В целом, число обращений пока остается на уровне среднемноголетних данных. По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 14,5%. Заболеваний, передающихся с укусом, на территории области не зарегистрировано.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54888
Другие новости раздела
28.05.2019
В Орле отметили День пограничника
28.05.2019
В Орле сносят рекламные конструкции
$ USD64.4636(-0.15)28.05
€ EUR72.1863(-0.13)28.05
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?