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Kia Spectra «сгорел синим пламенем» в Орловской области

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14.08.2019

Пожар случился 13 августа около полудня в Орловском районе в селе Звягинки. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Иномарка выгорела по всей площади. Однако обошлось без погибших и пострадавших.

Причины ЧП устанавливаются.

Теги:ОрёлОрловская область

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