Kia Spectra «сгорел синим пламенем» в Орловской области
14.08.2019
Пожар случился 13 августа около полудня в Орловском районе в селе Звягинки. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Иномарка выгорела по всей площади. Однако обошлось без погибших и пострадавших.
Причины ЧП устанавливаются.
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