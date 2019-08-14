Kia Spectra «сгорел синим пламенем» в Орловской области

Пожар случился 13 августа около полудня в Орловском районе в селе Звягинки. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Иномарка выгорела по всей площади. Однако обошлось без погибших и пострадавших.

Причины ЧП устанавливаются.