«Керама Марацци» планирует построить в Орловской области несколько фабрик
04.02.2019
Строительство будет развёрнуто в индустриальном парке «Орёл» (на площадке ОАО «Северсталь-метиз»). Об этом сообщает «Абирег».
На данный момент компания выкупила последнюю свободную площадку парка «Орёл» в 110 тысяч квадратных метров. «Керама Марацци» является 54 резидентом парка.
В первом квартале 2020 года здесь запустят фабрику по производстве санитарной керамики. Затем компания планирует организовать здесь же фабрику по производству керамической плитки и керамического гранита. Всё это позволит создать примерно 400 рабочих мест.
Также планируется создать на площадке и масштабный складской комплекс.
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