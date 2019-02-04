«Керама Марацци» планирует построить в Орловской области несколько фабрик

Строительство будет развёрнуто в индустриальном парке «Орёл» (на площадке ОАО «Северсталь-метиз»). Об этом сообщает «Абирег».

На данный момент компания выкупила последнюю свободную площадку парка «Орёл» в 110 тысяч квадратных метров. «Керама Марацци» является 54 резидентом парка.

В первом квартале 2020 года здесь запустят фабрику по производстве санитарной керамики. Затем компания планирует организовать здесь же фабрику по производству керамической плитки и керамического гранита. Всё это позволит создать примерно 400 рабочих мест.

Также планируется создать на площадке и масштабный складской комплекс.