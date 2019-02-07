Каждый житель Орла сможет следить за ремонтом моста «Дружба» онлайн
07.02.2019
Сейчас на объекте устанавливают видеокамеру. В ближайшее время в интернете в открытом доступе будет размещена ссылка, пройдя по которой любой пользователь в любое время суток сможет достоверно узнать, что именно сейчас происходит на мосту. Об этом сообщили в администрации Орла.
До конца этого года мост должны капиатально отремонтировать. Работами занимается ООО «Региональные газораспределительные сети» из Казани. Стоимость капремонта составляет примерно 300 миллионов рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52686
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