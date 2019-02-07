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Орел07.02.2019 Четверг 12:09
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Каждый житель Орла сможет следить за ремонтом моста «Дружба» онлайн

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07.02.2019

Сейчас на объекте устанавливают видеокамеру. В ближайшее время в интернете в открытом доступе будет размещена ссылка, пройдя по которой любой пользователь в любое время суток сможет достоверно узнать, что именно сейчас происходит на мосту. Об этом сообщили в администрации Орла.

До конца этого года мост должны капиатально отремонтировать. Работами занимается ООО «Региональные газораспределительные сети» из Казани. Стоимость капремонта составляет примерно 300 миллионов рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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