Каждый житель Орла сможет следить за ремонтом моста «Дружба» онлайн

Сейчас на объекте устанавливают видеокамеру. В ближайшее время в интернете в открытом доступе будет размещена ссылка, пройдя по которой любой пользователь в любое время суток сможет достоверно узнать, что именно сейчас происходит на мосту. Об этом сообщили в администрации Орла.

До конца этого года мост должны капиатально отремонтировать. Работами занимается ООО «Региональные газораспределительные сети» из Казани. Стоимость капремонта составляет примерно 300 миллионов рублей.