Каждый 31 орловчанин не может выехать за границу
02.07.2019
Около 24 тысяч жителей Орловской области (то есть примерно каждый 31 орловчанин) не могут покинуть пределы РФ из-за имеющихся задолженностей. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной Службы Судебных Приставов.
Препятствием для выезда за пределы России может стать задолженность в размере от 10 тысяч рублей. Запрет устанавливается приставами на основе судебного решения.
Проверить наличие или отсутствие у себя задолженностей каждый гражданин может с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП.
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