Каждый 31 орловчанин не может выехать за границу

Около 24 тысяч жителей Орловской области (то есть примерно каждый 31 орловчанин) не могут покинуть пределы РФ из-за имеющихся задолженностей. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной Службы Судебных Приставов.

Препятствием для выезда за пределы России может стать задолженность в размере от 10 тысяч рублей. Запрет устанавливается приставами на основе судебного решения.

Проверить наличие или отсутствие у себя задолженностей каждый гражданин может с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП.