Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.07.2019 Вторник 12:39
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Каждый 31 орловчанин не может выехать за границу

Каждый 31 орловчанин не может выехать за границу

Версия для печати

02.07.2019

Около 24 тысяч жителей Орловской области (то есть примерно каждый 31 орловчанин) не могут покинуть пределы РФ из-за имеющихся задолженностей. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной Службы Судебных Приставов.

Препятствием для выезда за пределы России может стать задолженность в размере от 10 тысяч рублей. Запрет устанавливается приставами на основе судебного решения.

Проверить наличие или отсутствие у себя задолженностей каждый гражданин может с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55693

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.07.2019

Орёл «заминировали» от минирующей моли

02.07.2019

Орловчан приглашают «За околицу»

02.07.2019

Новые «Кадры для цифровой промышленности» ищут в Орле

02.07.2019

Орловские «прогульщики» изучат Московскую улицу

02.07.2019

На орловской улице Некрасова произошёл пожар

$ USD63.0541(-0.02)02.07
€ EUR71.3962(-0.42)02.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online