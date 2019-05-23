Каждая площадка для буккроссинга обойдётся Орлу примерно в 50 тысяч рублей

Городские власти планируют оборудовать их в виде небольших «домиков» из дерева или металла. Глава администрации Орла Александр Муромский поручил приступить к детальной разработке этого вопроса.

Официальные «точки» для обмена книгами собираются оборудовать в историко-литературном квартале, а также в скверах «Юность» и «Орлята». Также рассматриваются варианты создания площадок в сквере Гуртьева, Комсомольском сквере, Городском и Детском парках.