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Орел23.05.2019 Четверг 14:57
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Каждая площадка для буккроссинга обойдётся Орлу примерно в 50 тысяч рублей

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23.05.2019

Городские власти планируют оборудовать их в виде небольших «домиков» из дерева или металла. Глава администрации Орла Александр Муромский поручил приступить к детальной разработке этого вопроса.

Официальные «точки» для обмена книгами собираются оборудовать в историко-литературном квартале, а также в скверах «Юность» и «Орлята». Также рассматриваются варианты создания площадок в сквере Гуртьева, Комсомольском сквере, Городском и Детском парках.

Теги:ОрёлОрловская область

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