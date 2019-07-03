«Карточный домик» в Орле загорелся по неизвестным причинам

Пожар в доме на Набержной Дубровинского, 68, случился 2 июля в 19 часов 30 минут. Именно это здание, расположенное на видном месте практически в центре Орла, частично обрушилось в августе 2017 года, после чего получило неофициальное прозвище «карточный домик».

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, с пламенем удалось быстро справиться. Возгорание произошло на втором этаже в одной из комнат. В итоге комната покрылась копотью на площади 15 квадратных метров. Межкомнатная дверь обуглилась.

Причины пожара пока остаются неизвестными.