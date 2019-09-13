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Орел13.09.2019 Пятница 14:06
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Карачевская улица становится для орловских водителей «проклятым местом»

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13.09.2019

Новая авария случилась здесь 12 сентября около 22 часов у дома № 120. Водитель 2000 года рождения, управлявший «Нивой», не справился с автомобилем и врезался в столб.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель получил телесные повреждения. Врачи доставили его в областную клиническую больницу, однако затем отпустили на амбулаторное лечение.

На этой неделе на Карачевской уже произошла одна серьёзная авария с участием междугороднего автобуса, парализовавшая движение в центре города примерно на час.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:Орловская областьдорожные происшествия

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