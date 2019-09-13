Карачевская улица становится для орловских водителей «проклятым местом»

Новая авария случилась здесь 12 сентября около 22 часов у дома № 120. Водитель 2000 года рождения, управлявший «Нивой», не справился с автомобилем и врезался в столб.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель получил телесные повреждения. Врачи доставили его в областную клиническую больницу, однако затем отпустили на амбулаторное лечение.

На этой неделе на Карачевской уже произошла одна серьёзная авария с участием междугороднего автобуса, парализовавшая движение в центре города примерно на час.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области