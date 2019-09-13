Карачевская улица становится для орловских водителей «проклятым местом»
13.09.2019
Новая авария случилась здесь 12 сентября около 22 часов у дома № 120. Водитель 2000 года рождения, управлявший «Нивой», не справился с автомобилем и врезался в столб.
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель получил телесные повреждения. Врачи доставили его в областную клиническую больницу, однако затем отпустили на амбулаторное лечение.
На этой неделе на Карачевской уже произошла одна серьёзная авария с участием междугороднего автобуса, парализовавшая движение в центре города примерно на час.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
Короткая ссылка obl1.ru/~/57197
Другие новости раздела
13.09.2019
В военкоматах Орла «произошла революция»
$ USD64.4711(-0.72)14.09
€ EUR71.5307(-0.3)14.09
Наш опрос
С октября знаменитый российский завод ГАЗ планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Ваше мнение?