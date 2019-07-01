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КАМАЗ-зерновоз стал причиной гибели человека в Орле

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01.07.2019

ДТП с участием грузового автомобиля случилось 30 июня примерно в 21 час на Поселковой улице у дома № 1. КАМАЗ следовал со стороны Яблочной в сторону Городской. Водитель зерновоза допустил наезд на пешехода (мужчину 1950 года рождения). Пострадавший скончался от полученных травм до приезда «Скорой помощи».

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, пешеход переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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