КАМАЗ-зерновоз стал причиной гибели человека в Орле
01.07.2019
ДТП с участием грузового автомобиля случилось 30 июня примерно в 21 час на Поселковой улице у дома № 1. КАМАЗ следовал со стороны Яблочной в сторону Городской. Водитель зерновоза допустил наезд на пешехода (мужчину 1950 года рождения). Пострадавший скончался от полученных травм до приезда «Скорой помощи».
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, пешеход переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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