КАМАЗ-зерновоз стал причиной гибели человека в Орле

ДТП с участием грузового автомобиля случилось 30 июня примерно в 21 час на Поселковой улице у дома № 1. КАМАЗ следовал со стороны Яблочной в сторону Городской. Водитель зерновоза допустил наезд на пешехода (мужчину 1950 года рождения). Пострадавший скончался от полученных травм до приезда «Скорой помощи».

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, пешеход переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области