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Орел31.05.2019 Пятница 11:13
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Как забронировать место для парковки автобуса на «Троицких хороводах»?

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31.05.2019

Для размещения автобусов большой вместимости (включая заказные) на автостоянках вблизи места проведения мероприятия «Троицкие хороводы», которое состоится 16 июня в селе Льгов, организаторам перевозок необходимо в срок до 15 июня обратиться в департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Телефон приемной: 8 (4862) 40 80 38.

Теги:ОрёлОрловская областьТроицкие хороводы

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