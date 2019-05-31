Как забронировать место для парковки автобуса на «Троицких хороводах»?

Для размещения автобусов большой вместимости (включая заказные) на автостоянках вблизи места проведения мероприятия «Троицкие хороводы», которое состоится 16 июня в селе Льгов, организаторам перевозок необходимо в срок до 15 июня обратиться в департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Телефон приемной: 8 (4862) 40 80 38.