Кадастровая палата рассказала о подрядке запроса выписки из ЕГРН при обращении к нотариусу

Ведомство отмечает, что в таких случаях запрашивать сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости должен не сам гражданин, а нотариус. В обязанности физического лица или его представителя это ни в коем случае не входит.

Также Кадастровая палата Орловской области подчёркивает, что сведения о правах на объекты недвижимости, а также о признании правообладателя недееспособным (или ограниченно дееспособным), как и правоустанавливающие документы, предоставляются нотариусам бесплатно.