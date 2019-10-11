Кадастровая палата рассказала о подрядке запроса выписки из ЕГРН при обращении к нотариусу
11.10.2019
Ведомство отмечает, что в таких случаях запрашивать сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости должен не сам гражданин, а нотариус. В обязанности физического лица или его представителя это ни в коем случае не входит.
Также Кадастровая палата Орловской области подчёркивает, что сведения о правах на объекты недвижимости, а также о признании правообладателя недееспособным (или ограниченно дееспособным), как и правоустанавливающие документы, предоставляются нотариусам бесплатно.
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