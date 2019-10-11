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Орел11.10.2019 Пятница 17:31
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  3. Кадастровая палата рассказала о подрядке запроса выписки из ЕГРН при обращении к нотариусу

Кадастровая палата рассказала о подрядке запроса выписки из ЕГРН при обращении к нотариусу

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11.10.2019

Ведомство отмечает, что в таких случаях запрашивать сведения из Единого Государственного Реестра Недвижимости должен не сам гражданин, а нотариус. В обязанности физического лица или его представителя это ни в коем случае не входит.

Также Кадастровая палата Орловской области подчёркивает, что сведения о правах на объекты недвижимости, а также о признании правообладателя недееспособным (или ограниченно дееспособным), как и правоустанавливающие документы, предоставляются нотариусам бесплатно.

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